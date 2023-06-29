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Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ardahan Erzurum Güncel Haberler

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