Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler

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Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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