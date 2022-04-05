Doğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler

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Doğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Doğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

MARDİN (AA) - Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum ve Mardin'in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yükseklerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Doğu Anadolu, Fırtına, Mardin, Kars, Güncel, Haberler

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