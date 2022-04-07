Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler

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Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Fırtına, Ağrı, Güncel, Haberler

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