Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır'ın batısı ile Van'ın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.