Doğu Anadolu Fayı uyandı mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu Fayı uyandı mı?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

PÜTÜRGE, MALATYA (DailyMotion.com) - Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Prof. Görür'e göre, bu, daha büyük depremlerin habercisi ve 7 ve üzerinde büyüklükte yeni depremler olacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye, Pütürge, Malatya, Deprem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title