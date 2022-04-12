Doğu Anadolu Fayı uyandı mı?

PÜTÜRGE, MALATYA (DailyMotion.com) - Cumartesi günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Prof. Görür'e göre, bu, daha büyük depremlerin habercisi ve 7 ve üzerinde büyüklükte yeni depremler olacak.

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