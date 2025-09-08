Doğu Anadolu'daki illerde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Şehit Murat Ellik İlkokulunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilkokul öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, Pasinler ilçesinde vefat eden 6 ve 11 yaşındaki kız çocuklarından dolayı talihsiz bir olayla yeni eğitim öğretimin yılının başladığını söyledi.

Kentte 1360 okulda, 12 bin 474 öğretmen ve 160 bin 926 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade eden Çiftçi, "En büyük temennim, geleceğimizin teminatı ve göz aydınlığımız çocukları en iyi şekilde yetiştirmek, daha donanımlı hale getirmek. Onları geleceğe daha hazırlıklı hale getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edelim, tüm çocuklarımıza sürekli öğrenmeyi, kendilerini geliştirmeyi benimsetebilelim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu ve şiirlerin okuduğu programda, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

Programda ayrıca, "Her Çocuk Bir Fidan, İl Ders Yeşil Vatan" temasıyla okul bahçesine mavi ladin fidanı dikildi, sınıflarda öğrencilere çam fidanı fidesi dağıtıldı.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı

Erzincan

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören yapıldı.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Zafer Aktaş, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurumu müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan'da Türkiye'ye model olacak "Gelenekten Geleceğe ve Karakter Eğitimi" verdiklerini dile getiren Aydoğdu, "Bütün anaokullarımızda çocuklarımıza kendi kültürlerini ve kendi medeniyetlerini, insani değerlerini ve adabı muaşereti öğretiyoruz. Bugün teknolojinin yayılması ile birlikte dünya artık avucumuzun içerisinde. Çocuklarımız ciddi bir kültürel emperyalizme maruz kalıyor. Bundan kurtulmanın yolu onlara iyiliği, güzelliği, samimiyeti ve kültürel değerlerimizi ile milli değerlerimizi anaokulundan ailenden başlayarak öğretmek ve onları bir hayat tarzı haline getirmektir." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise çocukların en kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Aydoğdu ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalıp öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Programda ayrıca öğrencilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çam fidanları dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda ilk ders zili çaldı.

Okullardaki çeşitli programların yanı sıra, Valilik bahçesinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Buradaki programın ardından Milli Eğitim Müdürü Uzantı ve beraberindekiler Vali Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

Tunceli

Tunceli'de de 98 okulda, 1234 öğretmen ile 10 bin 168 öğrenci dersbaşı yaptı.

Velilileriyle okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün katılımıyla da kentteki Latif Büyükdağ İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı törende Aygöl ve bazı öğrenciler fidan dikti.

Iğdır

Iğdır Valisi Ercan Turan, İnönü İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileyen Turan, öğrencilere başarı diledi.

İl genelinde 302 okulda 3 bin 100 öğretmen ve 49 bin 999 öğrenci dersbaşı yaptı.