Üye Girişi
Haberler
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkesini yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

Doğu Anadolu'da Yoğun Soğuk ve Kar Yağışı Etkili Oluyor

Doğu Anadolu'da Yoğun Soğuk ve Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda kullanırken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da vatandaşlar, araçlarını üzerine branda ve battaniye çekerek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk hava yüzünden yol ve kaldırımlarda buzlanma, ev ve iş yerlerinin çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buz tuttu.

Esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kaldırımlara yem bıraktı.

Ağrı

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kentten geçen Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

Taşlıçay ilçesinde ise ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte dün başlayan ve etkisini arttıran kar, birçok noktada ulaşımı da aksattı.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentte sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından tipi etkili oldu.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, araçların üzerindeki karları temizledi.

Soğuk nedeniyle bazı araçlar akü takviyesiyle çalıştırıldı.

Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Aniden kar yağdı, aracımı temizliyorum, artık kış geldi. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Bu arada kızıl tilki, karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

Bulana 1 milyon dolar ödül var
img

İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.