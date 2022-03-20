Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu
AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Kar yağan araçlardan görüntü Vatandaşların kürek yardımıyla karları temizlemesi Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğur kar etkisini sürdürüyor.
ERZURUM (AA) - Kar yağan araçlardan görüntü
Vatandaşların kürek yardımıyla karları temizlemesi
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğur kar etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da dün aralıksız etkili olan kar, gece saatlerinde durdu.
Karla kaplanan kentte, araçlar, yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, esnaf da işyerinin önünde biriken karı temizledi, sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.