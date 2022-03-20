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Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Kar yağan araçlardan görüntü Vatandaşların kürek yardımıyla karları temizlemesi Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğur kar etkisini sürdürüyor.

ERZURUM (AA) - Kar yağan araçlardan görüntü

Vatandaşların kürek yardımıyla karları temizlemesi

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yoğur kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün aralıksız etkili olan kar, gece saatlerinde durdu.

Karla kaplanan kentte, araçlar, yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, esnaf da işyerinin önünde biriken karı temizledi, sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.

Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Erzurum, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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