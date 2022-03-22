Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
 - Güncelleme:
Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın için yoğun kar uyarısında bulundu.

ERZURUM (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum'un güneydoğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun 15-40 santimetre kalınlıkta yeni örtü yapması bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title