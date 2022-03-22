Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum'un güneydoğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun 15-40 santimetre kalınlıkta yeni örtü yapması bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.