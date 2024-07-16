15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları Düzenlendi

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Erzurum'da yağışlı havaya rağmen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi'nin gösterisi ilgiyle izlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ihanet ile kahramanlığın aynı anda yaşandığı gece olduğunu söyledi.

Bu gecede, hain terör örgütünün tüm planlarının deşifre ve milletin çelikten göğsüne çarparak paramparça olduğunu ifade eden Çiftçi, "Yine 15 Temmuz, ülkemizin asla işgal edilemeyeceğini, tüm dost ve düşmanın bir kez daha anladığı gecenin adıdır. 15 Temmuz, 'bize Allah yeter' diyen bir milletin, tüm devletlerin planlarını ve sinsi emellerini çöpe attığı gecenin adıdır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 15 Temmuz gecesi vatandaşların sokağa çıktığını anımsatarak, "Mermilere set olduk, can verdik, dini mübini İslam için Allah'ın vaadi için şehit olduk. Bu kutsal mücadelede şehitlerimiz oldu. 15 temmuz şehitlerimizi namusumuz olarak belleyecek, gazilerimizi ise daima onur kaynağı göreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da 15 Temmuz gecesi her şeyini feda ederek, sokaklara çıkan tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin eserlerini her zaman ayakta tutmaya, diri tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşma kalabalığa izletildi.

Programlar, şiir dinletileri, gazi ve şehit yakınlarına plaket takdimleri ile devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince de vatandaşlara darbe girişimiyle ilgili broşür dağıtıldı ve videolarla bilgilendirmeler yapıldı.

Tunceli

Tunceli'de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, şehitler için Pertek Namık Efendi Camisi imamı Yunus Soy tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Daha sonra "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular getirdikleri sancağı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na takdim etti.

Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, karanlıktan aydınlığa kavuştuklarını hatırlamak ve 15 Temmuz şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi ve belgesel gösteriminin yapıldığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu okundu.

İl Müftüsü Şevket Dilmaç'ın dua okumasının ardından programda, müzik dinletisi ve kum saati gösterisi sunuldu. Katılımcılar "demokrasi nöbeti" tuttu.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Vali Mustafa Koç ve il protokolüyle yakılan meşaleler eşliğinde ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Koç, 15 Temmuz'un yalnızca darbe girişiminin püskürtüldüğü bir gece olmadığını, aynı zamanda milletin bir bütün olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek neler başarabileceğini gösterdiği gün olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği, demokrasisi ve bağımsızlığını korumak adına her daim birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirten Koç, "Biz o gün her anlamda hainliği, alçaklığı gördük ama en önemlisi, milletimizin kahramanlığını, cesaretini gördük, çelik paletlerin karşısında dimdik duran, kurşuna karşı gövdesini siper eden imanın güneş yüzlü çocuklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden programa, müzik dinletisiyle devam edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ekranda canlı olarak izlendiği programda, "demokrasi nöbeti" tutuldu.

Ardahan

Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde şer odakları ile karşı karşıya kaldıklarını, bugün olayın 8'inci yılını anmak için toplandıklarını dile getirdi.

Anma kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da canlı olarak izlendi.

Etkinlik, şiir ve ilahi okunması ile video gösterileriyle devam etti.

Sela okunması sonrası katılımcılar "demokrasi nöbeti" tuttu.

Kars

Kars'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kars Kalesi eteklerinde ellerinde 100 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüşe katılan vatandaşlar ile askeri birlikler, Atatürk ve Faikbey caddeleri üzerinden polisevi önüne geldi.

"Milletin Zaferi" temalı araç kortejiyle devam programda, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile protokol üyeleri konvoya katılanları selamladı.

Vali Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, "Hangi oyunu oynuyorlarsa oynasınlar, hangi örgütü gönderirlerse göndersinler, FETÖ'sü, PYD'si, PKK'sı, bu milletin iman ve inancı ilk günkü gibi. Binlerce yıllık devlet anlayışı olan bu millet, gerektiğinde seve seve canlarını vermiştir, vermeye devam edecektir." dedi.

Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de konuşma yaptı.

Erzincan

Erzincan'da Kızılay Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin dev ekranda vatandaşlara izletildiği programda, sancak koşusuna katılan sporcular, Türk bayrağını Vali Hamza Aydoğdu'ya teslim etti.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hain bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Milletin iradesini vesayet altına almaya çalışan iç ve dış mihraklar, FETÖ'cü hainler, içerdeki işbirlikçileri ile güç birliği yaparak bizi sindirmeye çalıştılar. Ama bunu bu milletin necip feraseti olduğu müddetçe başaramadılar, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı ile Erzincan Belediyesi Mehteran Ekibi'nin gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Iğdır

Iğdır'da millet bahçesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminden bu yana 8 yıl geçtiğini anımsatarak, "O hain gece tüm ülkede olduğu gibi Iğdır'da da milletimiz bir olmuştur. O gün güneyde YPG hain örgütü sınırımıza dayandı, Ermenistan'da tanklar sınırımıza dayandı, Ege'de İngiliz firkateyni Marmaris'e dayandı. Darbe o gün başaralı olsaydı işgal altında olacaktık.15 Temmuz'da aslında bu millet Türkiye Yüzyılı'na geçiş yaptı. Milli Birlik ve Demokrasi Günü diyoruz. O gün milli birliğimizi yurdun her yerinde göstermiş olduk." şeklinde konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşma da ekranlardan naklen yayınlandı.

Şiir dinletileri ve ilahilerin okunmasıyla devem eden program, sela okunması ve "demokrasi nöbeti" tutulmasıyla sona erdi.