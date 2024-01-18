Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkili

Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava, Erzurum ile Kars'ta sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kent merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Karla birlikte oluşan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli

Tunceli'de bir süre önce etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte güçlük çekti.

Ağaçların da kırağı kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.