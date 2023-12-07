Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte şadırvan, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Ardahan'da su birikintileri buz tutarken, Kars'ta ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, şadırvan, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle bazı araçların camlarında kırağı oluştu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Su birikintilerinin yüzeyi de buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve brandalarla örttü.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, kar yağışının ardından havanın soğuduğunu belirterek, "Kış sezonumuz başladı, umarım Sarıkamış adına da bereketli bir kayak sezonu olur. En yakın zamanda kayak merkezinin açılmasını bekliyoruz." dedi.