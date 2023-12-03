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Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor

3 Aralık 2023 10:41 Son Güncelleme: 10:42 Abone Ol

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Araçların camları da buz tuttu. Ağrı'da ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, Sarıçam ormanları beyaza büründü. Ardahan'da ise yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.