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Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkisi Devam Ediyor

2 Aralık 2023 10:28 Son Güncelleme: 10:30 Abone Ol

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ve buzlanma ile kırağın meydana geldiği bildirildi. Belediye ekipleri buz ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.