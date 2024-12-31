Üye Girişi
Haberler
İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Nusrettin Demir öldürüldü

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu. Kent merkezlerinde sis oluşurken, araç camları da buzla kaplandı. Vatandaşlar soğuktan korunmak için çeşitli önlemler alıyor.

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle dereler, şadırvanlar ve şelaleler buz tuttu, kent merkezlerinde sis oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kapalı otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtı oluştu, şadırvanlar dondu.

Ağrı

Ağrı'da, soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve örtülerle kapattı.

Yer yer ovayı ve dağları kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bazı caddelerde buzlanma oluştu.

Ağaçların kırağı kapladığı kente, Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler kısmen buz tuttu.

Bölgedeki bazı dağların zirvelerini sis bulutları kapladı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezi ile Göle ilçesinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet, 12 milyar TL'ye çizik attı
img

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
Akaryakıtla ilgili kritik karar! Devlet, 12 milyar TL'ye çizik attı

Son Dakika Haberleri

31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir? Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ! 2025 Hoş geldin sözleri… Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır? Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (31 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.