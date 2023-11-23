Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

Cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, belediye ekiplerince tuzlama yapıldıktan sonra iş makineleriyle temizleniyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Ardahan'da, araç camları ve yollar buzla kaplandı.

Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde ev ve araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını güçlükle çalıştırırken kimisi de battaniye örterek korumaya çalıştı.

Hançerli düzündeki göletler dondu, Allahuekber Dağları ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Bu arada kedilerin çatılarda güneşte ısınmaya çalışmaları görüntülere yansıdı.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle araç camları buzla kaplandı.

Tunceli'de etkili olan soğuk hava, yolların buzlanmasına ve ağaçlar ile bitkilerin kırağı tutmasına neden oldu, Kırklar Dağı ve Düldül Tepesi'nin zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.