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Doğu Anadolu'da Şiddetli Soğuklar Ağaçları Kırağıyla Kapladı

Doğu Anadolu'da Şiddetli Soğuklar Ağaçları Kırağıyla Kapladı
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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar, ağaçları ve bitkileri kırağı ile kaplayarak yol ve kaldırımlarda buzlanmalara yol açtı. Gece sıcaklıkları Erzurum'da -7, Ardahan'da -11, Kars'ta ise -14 dereceye kadar düştü.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğu hava nedeniyle ağaç ve bitkileri kırağı kapladı, yol, kaldırım ile çeşmelerde buzlanmalar oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuklar nedeniyle çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ise buz üstüne esnafın bıraktığı yemleri yiyor.

Ardahan

Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Çamlıçatak ormanındaki ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Vatandaşlar, araçlarının üstünü battaniyelerle örttü.

Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Çamaşır Deresi'ndeki göletler ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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