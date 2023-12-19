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Doğu Anadolu'da Şiddetli Soğuk Hava Etkili Oluyor

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Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da yaşanan şiddetli soğuk hava nedeniyle kaldırımlar, şadırvanlar, araç camları, nehir ve göletler buz tuttu. Belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kaldırımlar, şadırvanlar, araç camları, Ağrı, Kars ve Ardahan'da nehir ve göletler buz tuttu.

Erzurum'da önceki gün yağan karın ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları ve şadırvanlar da buz tuttu. Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizlemeye çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Kentte araçların, işyeri ve evlerin camları da buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Kars'ta nehir ve göletler buzla kaplandı.

Kars Kalesi'nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde eksi HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

Bu arada soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar da kırağı tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kentte buzlanma oluştu.

Soğuk hava yüzünden Kura Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde de 15,4 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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