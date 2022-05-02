Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle bayramlaştıktan sonra polisevinde emniyet mensuplarının bayramını tebrik etti.

Daha sonra Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Uygulama Noktası'nda görevli ekipleri ziyaret eden Memiş, burada bayramda mesai yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Vali Memiş, yaptığı konuşmada, iki yıl Kovid-19 salgınıyla çetin bir mücadele verildiğini söyledi.

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"30 yıllık meslek hayatımın tamamı terörle mücadeleyle geçti. Bu uğurda nice şehitler verdik. Artık önceden olduğu gibi sınır ötesinde operasyon yapıp geri çekilmeyeceğiz ve o bölgede kamu otoritesi sağlanana kadar ve o bölgeden vatanımıza saldırıları tamamıyla önleyene kadar kalacağız. Bunu bütün dünyaya da ilan ettik. Göreve başladığım andan itibaren Erzurum sınırları içerisinde sayıları bizim tarafımızca malum olan terörist unsurların hiçbiri şu anda bulunmamaktadır. Bölgemize teröristlerin ne girmesine ne de barınmasına müsaade edeceğiz."

Vali Memiş, Erzurumlu şehitler özel harekat polisi Birol İli, polis Abdülkadir Güngör, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ve Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın ailelerini ziyaret edip bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşma programlarına, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek de katıldı.

Ardahan

Ardahan'da polisevinde düzenlenen programda, Vali Hüseyin Öner, il protokolü ile bayramlaştı.

Vali Öner, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ardahan-Kars ve Göle kara yolundaki uygulama noktalarındaki sürücülerinde bayramını tebrik eden Öner, araçtaki çocuklara da çikolata ve bebek hediye etti.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile Ardahan Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kars

Kars'ta Evliya Cami'nde düzenlenen bayram programına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra beraberindekilerle Kars Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Öksüz, dua edip mezarlıklara karanfil bıraktı.

Vali Öksüz, bazı kurum ve kuruluşlar ile kontrol noktalarını ziyaret edip burada bayram mesaisi yapan personelin bayramını tebrik etti.

Ağrı

Ağrı Valisi Osman Varol da 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Daha sonra, uygulama noktasındaki polis, jandarma personelini ziyaret eden Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile itfaiyede görevli personelin bayramını tebrik etti.

Erzincan

Erzincan'da ise Terzibaba Mezarlığı ve garnizon ile polis şehitliğini ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehit kardeşi, Halit Koyun, bayramın ilk günü şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirterek, tüm şehitleri için dua ettiklerini anlattı.