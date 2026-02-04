Haberler

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplam 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 67 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 48, Ardahan'da 38 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
