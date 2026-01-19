Haberler

Doğu Anadolu'daki 5 ilde 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediyeler ve İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 719 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 45, Kars'ta 208, Erzincan'da 503 ve Ağrı'da 390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
