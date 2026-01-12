Haberler

Doğu'daki 5 ilde kar nedeniyle 220 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Tunceli, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 220 yerleşim yerine ulaşım kapanmış durumda. Yerel ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Tunceli, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 220 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 39 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 125, Erzincan'da 51, Ardahan'da 3, Kars'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
