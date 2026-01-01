Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1707 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1707 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipinin etkili olduğu kentte 671 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Gevaş ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Kar yağışına sevinen çocuklar da kızakla kaydı, kardan adam yaparak eğlendi.

Erciş ilçesinde ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek bölgelerde yer yer bir metreyi bulduğu ilçede vatandaşlar iş yeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Vatandaşlardan Muhlis Unus, kentte bir haftadır yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Birkaç yıldır böyle bir kar yağışını görmediklerini belirten Unus, "Yağış devam ediyor. Taziyeye gitmeyi düşünüyordum. Kardan dolayı arabamı yerinden çıkaramıyorum. Her taraf kar altında. Allah yola çıkacakların yardımcısı olsun." dedi.

Hakkari

Kentte dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte araç ve tek katlı evler karla kaplandı, vatandaşlar ve esnaf ev ile iş yerlerinin önünü temizlemeye çalıştı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Çukurca kara yolu da Üzümcü ve Çimenli köyleri arasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Çığ düşme riski nedeniyle söz konusu güzergahın zaruri haller dışında kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçelerde belediye ekipleri, yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yapıyor.

Kar ve tipi, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda ulaşımda aksmalara neden oluyor.

Muş

Muş'ta etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşımda aksamalar??????? meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle 344 köy yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Yentür, "İlimizde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarımız 68 iş makinesi ve 110 personelle yürütülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada." dedi.

Türk Kızılay görevlileri de kar yağışı nedeniyle Muş-Solhan kara yolunda kalan sürücülere ve yolculara kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Bölge Müdürü Baran Akar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan yaklaşık 20 araca, ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından vatandaşlara beslenme desteği sağlandığını söyledi.

Zorlu hava şartlarına rağmen ekibin bölgeye ulaştığını belirten Akar, "Görevlilerimiz saatlerce yolun açılmasını bekleyen ve soğuk havayla mücadele eden sürücü ile yolculara ikramda bulundu." dedi.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 335 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yoğun kar ve tipi sonucu kent genelinde 335 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışması yaptı.

Park halindeki araçlar ve tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.