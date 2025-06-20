Doğu Anadolu'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da öğrenciler karnelerini aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak Mahallesi'ndeki Başçakmak ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ortaokuldan başlayıp anasınıfı öğrencilerine kadar birçok sınıfa girip karne dağıtan Çiftçi, öğrencileri tebrik ederek karne ve hediyelerini verdi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu okulda 9 sınıfta 91 öğrencinin karne heyecanına ortak olmaya çalıştığını söyledi.

Kent genelinde özel ve resmi 1334 okulun tatile girdiğini belirten Çiftçi, "12 bin 295 öğretmen ve 160 bin 984 öğrencimiz yaz tatiline girdi. Çok çalışanlar tatili hak ettiler. Fazla gayret etmeyenler de eksiklerini bu tatilde görme imkanı bulacaktır. Öğrencilere tavsiyem 3 aylık tatilde kendilerine zaman ayırsınlar. Kitaplarla dost olsunlar ve eğer imkanları varsa kişisel gelişimlerini artırmak ve hayat tecrübelerini artırmak için bir işte çalışsınlar." diye konuştu.

Okulların kapanmasıyla kent genelindeki okullarda bir takım çalışmaların yapılacağını anlatan Çiftçi, 37 ihaleyle 144 okulda onarım başlatılacağını aktardı.

Çiftçi, eğitim öğretimin başlangıcını merkezde yaptığını, bitiminde ise çok fazla gidilmeyen kırsal alandaki okulları tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta Bayrampaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, Vali Vekili Hayrettin Buğra Güzel, öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini veren Güzel, tatil süresince dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.

Güzel, eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade ederek, "Kars'ta yaklaşık 55 bin öğrencinin 4 bin öğretmenimizin karne heyecanına şahitlik ediyoruz. Bizim için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk onların başarısı, geleceği, istikbali her şeyden çok önemli biz bunun farkında ve bilincindeyiz." dedi.

Akyaka ilçesindeki Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Çetindurak köyünde öğretmenlik yapan Fatmanur Şimşek de 4 öğrencisiyle karne heyecanı yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da Merkez Mehmet Akif Ersoy TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hayrettin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Vali Çiçek, karnelerini verdiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Uzantı da il genelindeki 1190 derslikte, 14 bin 816 öğrenci ile 1429 öğretmenle dönemi sorunsuz kapattıklarını söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Bahçelievler İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile STK temsilcileri katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Aydoğdu, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kentte 245 okulda, 3 bin 827 öğretmenin eğitim verdiği 42 bin 7 öğrenci karnelerini aldı.

Tunceli

Tunceli'de 100 okulda 1234 öğretmenin eğitim verdiği 10 bin 158 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi'ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Selçuk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle sohbet etti.

Yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye ettiği öğrencilere karnelerini veren Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, kazasız ve belasız bir şekilde eğitim öğretim sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin çok zeki olduğunu belirten Koç, "1024 okulumuzda 137 bin öğrenci karnelerini aldı. Bizler de onların karne sevinci ve heyecanına ortak olmak için bu okulumuza geldik. Çocuklarımızın karnesi nasıl olursa olsun aileleri onları desteklemekten geri durmasın. Bu tatili iyi değerlendirsinler. Kitap okumaktan geri durmasınlar." diye konuştu.