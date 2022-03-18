Doğu Anadolu'da martta yağan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da martta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kışın kar yağışı nedeniyle aylarca beyaz örtüyle kaplı olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı halen yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde aralıklarla devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da soğuk havanın yanı sıra yer yer tipi de etkili oluyor. Bu illerde olumsuz hava koşulları yüzünden evlerin ve binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı akarsuların üzeri buzla kaplanırken, yollardaki kar ve buzlanmalar sebebiyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yayaların da buzlanma sebebiyle yürümekte güçlük çektiği bu illerde, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri cadde, sokak ve yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da 14, Ağrı'da 12, Erzurum'da 11, Erzincan 4 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece en düşük hava sıcaklığı 0 derece olarak kayıtlara geçti.

Iğdır'ın Karaçomak köyü sakinlerinden Mehmet Öztürk, AA muhabirine karı bereket olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası Iğdır'ın en yüksek rakımlı köylerinden biri, son bir haftadır yoğun şekilde kar yağıyor. İlkbaharın yaklaşmasıyla yoğun kar yağışı olması bizi sevindirdi. Çünkü geçtiğimiz yıl kurak geçti, her taraf kup kuru olmuştu, şimdi bu yağışlarla ot iyi olacak, bu da hayvancılık yapan bizler için çok önemli."

Alibeyköyü sakinlerinden Mahsur Yılmaz Turgut da son günlerde kar yağışının çok iyi olduğunu anlatarak, bu yağışların bereket getireceğine inandığını söyledi.

Bölgede etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının hafta sonuna sürmesi öngörülüyor.