Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen yağışların ilk saatlerden itibaren, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'ın güneyinde, öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.