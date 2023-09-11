Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum ve Van bölgelerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Halkın su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.