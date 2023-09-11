Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum ve Van bölgelerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Halkın su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde yarın kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Güncel