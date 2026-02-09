Haberler

Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Bingöl, Tunceli ve Muş'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
