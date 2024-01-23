Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Hakkari, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.