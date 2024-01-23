Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.