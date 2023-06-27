Doğu Anadolu'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yapıldı

Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yapıldı. Ekipler sürücülere trafik kuralları hatırlatırken, dron destekli denetimler de gerçekleştirildi.

Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yapıldı.

Ardahan'da polis ekiplerince, başta Ardahan-Göle, Artvin ve Kars noktaları olmak üzere kent genelinde sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

Ekipler, kent merkezinin bağlantılı ana yollarında dron destekli denetim yaptı.

Ardahan Otogarı'nda yapılan denetimlerde ise sürücülere kolonya, araçlardaki çocuklara şeker ikram edildi, trafik kuralları anımsatıldı.

Erzincan

Erzincan'da, Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince, sürücülere, trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli, D200 kara yolu Kızıldağ yolundan Erzincan istikametine seyir halindeki araç sürücü ve yolcularına, çay ikramında bulunularak mola vermelerini sağladı.

Ağrı

Ağrı'da da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü trafik timlerince bayram tatilinin ilk gününden bu yana denetimler yapılıyor.

Sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında denetim yapan ekipler, 'Gözünü Yoldan Ayırma, Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma' sloganıyla sürücü ve yolcuları uyarıyor.

Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemerlerini takmaları, trafik ve hız kurallarına uymaları, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bayram süresince sürücülerin görebileceği işlek noktalara uyarı ve bilgilendirme pankartları asan ekipler, denetimlerde sürücü ve yolculara el broşürleri dağıtıyor.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için denetim ve kontrollere aralıksız devam eden ekipler, sürücü ve vatandaşların bayramını kutluyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca 16 bin sürücü ve vatandaşa trafik kurallarına uymaları konusunda kısa mesaj yoluyla uyarı yapıldı.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafik denetimlerini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerini dron desteğiyle yaptı.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya önceliği kuralları hatırlatıldı.