Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Erzurum'da 924 mahalle yolu kapandı. Belediyeler karla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 924 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve 1200 personelle köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 449, Tunceli'de 298, Kars'ta 214, Ardahan'da 65 ve Iğdır'da ise 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel