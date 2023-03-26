Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bulutlu geçmesi beklenen Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı'da aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Tunceli'de ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri ile yer yer üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan ile Tunceli'de 5 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 21, Kars ve Ağrı'da 14, Tunceli'de 13, Ardahan'da 12 ve Erzurum ile Erzincan'da 11 derece olacak.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 75, Palandöken 2'de 38 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.