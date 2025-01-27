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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili
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Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanma ve sis oluştu. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. Özellikle Sarıkamış ve Ardahan'da hava koşulları sürücüler için zorluklar yaşatıyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

Kars

Kars'ta gece yağan kar sonrası soğuk hava ve sis etkili oldu.

Ağaçlar ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, yoğun sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlardan Muhammed Karabağ, AA muhabirine, soğuk havaların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Son günlerde Sarıkamış'ta havalar çok soğuk, dün gecede bayağı soğuktu, gördüğünüz gibi her taraf kırağı." dedi.

Ardahan

Gece termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava ile kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'ne gelenler, soğuk havaya rağmen atlı kızakla buz üzerinde gezinti yaptı.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü ve hafif kar yağışının etkili olduğu kentte, sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hamur ilçesinde ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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