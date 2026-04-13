Erzurum, Kars ve Muş'ta 160 mahalle ve köyün yolu ulaşıma kapandı

ERZURUM, Kars ve Muş'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 kırsal mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafta sonu etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, kırsalda ise 30 santime ulaştığı Erzurum'da 72 kırsal mahallenin yolu kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolların açılması için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

LAPA LAPA KAR YAĞDI

Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Güvercinler ve sokak hayvanları da kar yağışı altında yiyecek aradı. Kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle il genelinde 33 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

55 KÖY YOLU KAPANDI

Muş'ta da kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Bu sabah itibarıyla Muş genelinde toplam 55 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl merkezinde 10, Varto'da 22, Korkut'ta 6, Malazgirt'te 6, Bulanık'ta 10 ve Hasköy'de 1 köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

