Doğu'da Kar Yağışı: Erzurum'da 46 Kırsal Mahalle, Kars'ta 20 Köyün Yolu Ulaşıma Kapandı

DOĞU'da dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 46 kırsal mahalle, Kars'ta ise 20 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bölgede yağışın yoğun olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 27 santimetre olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Erzurum'da 46 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmaya başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars'ta en yoğun yağış, Sarıkamış ilçesinde gerçekleşti. İlçede kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri cadde ve sokakları temizlerken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı süpürdü.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha etkili oldu. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizlerken belediye ekipleri de şehir merkezinde tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının 5 santimetre ölçüldüğü kentte sıcaklıkların düşmesi nedeniyle yollarda yer yer buzlanma meydana geldi.