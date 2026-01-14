Haberler

Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da 518 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Elazığ gibi illerde etkili olan kar ve tipi, 518 yerleşim yerinin yollarını ulaşıma kapattı. İlgili ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da, kar ve tipi nedeniyle 518 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerden Şirvan'da 45, Eruh'ta 40, Pervari'de 30, Baykan'da 10 ve Tillo'da 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Kozluk'ta 21 ve Sason'da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 3, ilçelerden Beytüşşebap'ta 17 ve Uludere'de 8 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri kardan temizlemek için çalışma yapıyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 35, ilçelerden Adaklı'da 24, Genç'te 25, Karlıova'da 22, Kiğı'da 25, Solhan'da 19, Yayladere'de 16 ve Yedisu'da 2 olmak üzere 168 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Elazığ

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 20, Maden'de 16, Karakoçan'da 11, Keban'da 16, Kovancılar'da 8, Palu'da 11 ve Sivrice'de 21 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, 113 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
