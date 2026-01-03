Haberler

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediyeler karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 630 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kentte 217 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçelerde de belediye ekipleri, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Hakkari

Kentte son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı il merkezinde 1 metreyi aştı.

Kar yağışının ardından il merkezi ve ilçelerde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemeye başladı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle önceki gün kapanan 357 yerleşim yeri yolundan 185'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 172 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolunda çalışma yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Van karayolunun Arslankaya Tüneli yakınında da yol genişletme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar ve tipi nedeniyle 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bitlis'te, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor, belediye ekipleri de cadde ve sokakları temizliyor.

Yolu kardan kapalı Çeltikli köyünde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Tatvan ilçesinde ise dün depo olarak kullanılan bir iş yerinin çatısı çöktü. İçeride mahsur kalan bir vatandaş, yara almadan kurtarıldı.

Beyaza bürünen ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Muş

Kent genelinde olumsuz hava etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemeye başladı, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek