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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Nedeniyle 398 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Nedeniyle 398 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 398 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Van-Hakkari kara yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Hakkari

Hakkari'de aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesinde de kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları sürüyor.

Muş

Muş'ta dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar nedeniyle yüksek yerleşim yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar, araç ve iş yeri önündeki kar birikintilerini temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 59 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin kapalı yolları açmaya başladığını ifade etti.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 111 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde, belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de güne karla uyanan esnaf, iş yerinin önündeki karı temizledi.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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