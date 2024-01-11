Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentlerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.
Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Kars
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Ardahan
Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.