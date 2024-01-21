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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Şehirler beyaza büründü ve bazı bölgelerde buzlanma yaşandı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava, yerini kara bıraktı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Karla kaplanan Tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ayrı bir güzellik oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde, Kura Nehri'nin bazı noktaları buz tuttu.

Aralıklarla yağan karın etkisiyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kars

Kars'ta ise sabaha doğru başlayan karla şehir merkezi beyaza örtüyle kaplandı.

Yağışla birlikte oluşan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kars Belediyesine bağlı ekipler, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçedeki bazı kuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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