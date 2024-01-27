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Doğu Anadolu'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yol Ulaşıma Kapandı

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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ve diğer illerdeki kapalı olan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ve diğer illerdeki kapalı olan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Erzurum Ağrı Kars Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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