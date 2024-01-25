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Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava Etkili Oldu

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Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum'da gece sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kars'ta ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ağrı'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Iğdır il merkezi de yağış sonrası karla kaplandı.

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kentin bazı noktaları beyaz örtüyle kaplandı, yaban hayvanları kar örtüsü üzerinde yiyecek aradı.

Kars

Kars'ta ise kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece kaydedildi.

Yağışın aralıklarla devam ettiği Sarıkamış ilçesinde de araç ve iş yeri camları buz tuttu.

Bazı esnaflar camların buzunu elektrikli ısıtıcı kullanarak çözmeye çalıştı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı.

EsnafTaha Karakurt, gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Gece hava sıcaklığı çok düştü, camların buzunu çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Karla kaplanan kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Termometreler, il merkezinde gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır il merkezi de yağış sonrası karla kaplandı.

Yağışla şehir beyaza büründü, vatandaşlar yiyecek bulamayan kuşlara yem verdi.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 3 derece kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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