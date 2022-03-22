Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Karlı ağaçlar ve binada buz sarkıtları Kara gömülü arabalar evler Kar temizliği yapan vatandaşın konuşması Greyderin yol açma çalışması Vatandaşların kar temizliği KARS - Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Karlı ağaçlar ve binada buz sarkıtları

Kara gömülü arabalar evler

Kar temizliği yapan vatandaşın konuşması

Greyderin yol açma çalışması

Vatandaşların kar temizliği KARS - Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Doğu Anadolu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title