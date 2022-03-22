Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Karlı ağaçlar ve binada buz sarkıtları Kara gömülü arabalar evler Kar temizliği yapan vatandaşın konuşması Greyderin yol açma çalışması Vatandaşların kar temizliği KARS - Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.
Karlı ağaçlar ve binada buz sarkıtları
Kara gömülü arabalar evler
Kar temizliği yapan vatandaşın konuşması
Greyderin yol açma çalışması
Vatandaşların kar temizliği KARS - Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.