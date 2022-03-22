Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, bina ve iş yeri çatılarında sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da buzlanmalar oluştu

Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentlerde, yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'daki İrem Bağları'nda da güzel manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar sonrası soğuk hava etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Erzurum, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title