Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu - Haberler

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Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da kar yağışı Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar AĞRI - Ağrı'da kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.

AĞRI (AA) - Ağrı'da kar yağışı

Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi

Karda yürüyen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar AĞRI - Ağrı'da kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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