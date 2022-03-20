Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu
AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da kar yağışı Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar AĞRI - Ağrı'da kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.
AĞRI (AA) - Ağrı'da kar yağışı
Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi
Karda yürüyen vatandaşlar
Trafikte ilerleyen araçlar AĞRI - Ağrı'da kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.