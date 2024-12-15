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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle çeşmeler buz tuttu, araçların camlarında kırağı oluştu. Gece sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü ve buz sarkıtları oluştu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu, bazı araçların camlarında kırağı oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çeşmeler buz tuttu, bazı araçların camlarında kırağı oluştu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı binaların çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Yiyecek arayan kuşlar kar ve buzun üzerine bırakılan yiyeceklerden yedi.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Kars

Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava ve tipi etkili oldu.

İlçedeki ağaçlar, çatılar ve doğalgaz bacalarında buz sarkıtları oluştu. Açık arazide bulunan çeşmeler buzla kaplandı, göletler dondu. Tipi nedeniyle yolda yürüyen insanlar ve araçlar güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlardan Alper Sarı, havaların aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından hava çok soğudu. Gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düştü, arabalar zor çalışıyor." dedi.

Digor ilçesinde de yoğun tipi etkili oluyor.

Kars-Digor kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 20 derece soğuk havanın yaşandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Bazı noktalarda ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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