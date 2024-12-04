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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili Olmaya Devam Ediyor

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da gece sıcaklıkları sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Buz sarkıtları oluşurken, araçlar ve şadırvanlar buzla kaplandı. Öğrenciler ve çalışanlar soğuk hava şartlarında zor anlar yaşadı.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Erzurum'da, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Park halindeki araçların camlarının ve şadırvanların buzla kaplandığı kentte, bazı sürücüler soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Şehrin bazı noktalarında yer yer sis ve pus etkili oldu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Sabah okula giden öğrenciler ile iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan

Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın bu tabakası oluştu.

Hava sıcaklığının gece eksi 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da ise soğuk havanın yanı sıra yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle sürücüler şehri çevre kentlere bağlayan kara yollarında ilerlemekte zorlandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentteki ev, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

Erzincan

Erzincan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 23 derece ölçüldü.

Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile işe gidenler zor anlar yaşadı.

Kars

Kars'ta ise termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, yer yer sis de etkili oldu.

Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi ve çevredeki küçük şelaleler tamamen dondu. İlçedeki vatandaşlar araçlarını soğuklardan, üzerine battaniye ve branda örterek korumaya çalıştı.

İlçe kırsalında yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler de kar örtüsü üzerinde görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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