Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçlar ile otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı ve binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştu kentte, ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7, Eleşkirt ilçesinde de 23 derece ölçüldüğü şehirde, dondurucu soğuklar vatandaşların yaşamını güçleştiriyor.

Derelerin buz tutmaya başladığı kentte, ev ve iş yeri camları da dondu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniyelerle korumaya çalıştı.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle don meydana gelen şehirde akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kars

Kars'ta soğuk hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7,4 dereceye düştüğü kentte, Dereiçi mevkisinde bulunan eski HES barajı donmaya başladı.

Bazı vatandaşlar da soğuk nedeniyle araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklıkları sıfırın altında Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 2,4 derece ölçüldü.