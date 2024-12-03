Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu illerde hava sıcaklıkları sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü; araçlar ve camlar dondu, doğal yaşam olumsuz etkilendi.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçlar ile otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı ve binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştu kentte, ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7, Eleşkirt ilçesinde de 23 derece ölçüldüğü şehirde, dondurucu soğuklar vatandaşların yaşamını güçleştiriyor.

Derelerin buz tutmaya başladığı kentte, ev ve iş yeri camları da dondu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniyelerle korumaya çalıştı.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle don meydana gelen şehirde akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kars

Kars'ta soğuk hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7,4 dereceye düştüğü kentte, Dereiçi mevkisinde bulunan eski HES barajı donmaya başladı.

Bazı vatandaşlar da soğuk nedeniyle araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklıkları sıfırın altında Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 2,4 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
img

Milyonlarca araç sahibi için son şans! 2 bin 172 TL ödemesi var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.