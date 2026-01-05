Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 14 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Kentteki bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.

Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsuların yüzeyi de buzla kaplandı.

Kars

Sıcaklığın gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Kars'ta ise soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle kentteki birçok sürücü aracını çalıştırmakta güçlük çekti, akaryakıt istasyonlarında mazot pompaları dondu.

Vatandaşlar araçlarını akü takviyesiyle çalıştırdı.

Kars-Selim yolunda seyir halindeyken tırı donan Yüksel Akkoyun, AA muhabirine, dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Eksi 27 dereceydi, mazotumuz dondu, yolda kaldık. Filitre ve mazotu ısıtmaya, başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle Uzunçayır Baraj Gölü ve Munzur Çayı'nın bazı noktaları buz tuttu.

Kentteki ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar ve sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını naylon ve battaniyelerle örttü.

Erken saatlerde hayvan borsasına gelen vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ile büyükbaş hayvanların yüz bölgesi kırağı tuttu.